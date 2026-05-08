Ученые опровергли миф о неизбежном старении мозга

Sci Rep: Когнитивное снижение не является неизбежной частью старения

Мозг способен улучшать свою работу даже в пожилом возрасте, а снижение когнитивных функций не является неизбежной частью старения. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые в течение трех лет наблюдали почти за 4 тысячами людей в возрасте от 19 до 94 лет. Исследование показало, что регулярные привычки, полезные для мозга, включая короткие ежедневные тренировки по 5–15 минут, были связаны с улучшением памяти, мышления, эмоциональной устойчивости и общего когнитивного состояния.

Особенно заметные улучшения наблюдались у участников с изначально низкими показателями здоровья мозга. При этом положительные изменения фиксировались во всех возрастных группах — как у молодых людей, так и у участников старше 70 и 80 лет. Авторы также не обнаружили «потолка» улучшений: даже люди с высокими начальными результатами продолжали показывать прогресс спустя почти 1000 дней наблюдений.

Исследователи отмечают, что здоровье мозга оказалось тесно связано с регулярностью полезных привычек, а не только с возрастом. По словам авторов, результаты подтверждают, что когнитивные способности можно тренировать и поддерживать на протяжении всей жизни, а небольшие ежедневные изменения образа жизни способны заметно влиять на работу мозга.

