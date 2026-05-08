Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 8 мая 2026Наука и техника

Ученые опровергли миф о неизбежном старении мозга

Sci Rep: Когнитивное снижение не является неизбежной частью старения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Мозг способен улучшать свою работу даже в пожилом возрасте, а снижение когнитивных функций не является неизбежной частью старения. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые в течение трех лет наблюдали почти за 4 тысячами людей в возрасте от 19 до 94 лет. Исследование показало, что регулярные привычки, полезные для мозга, включая короткие ежедневные тренировки по 5–15 минут, были связаны с улучшением памяти, мышления, эмоциональной устойчивости и общего когнитивного состояния.

Особенно заметные улучшения наблюдались у участников с изначально низкими показателями здоровья мозга. При этом положительные изменения фиксировались во всех возрастных группах — как у молодых людей, так и у участников старше 70 и 80 лет. Авторы также не обнаружили «потолка» улучшений: даже люди с высокими начальными результатами продолжали показывать прогресс спустя почти 1000 дней наблюдений.

Исследователи отмечают, что здоровье мозга оказалось тесно связано с регулярностью полезных привычек, а не только с возрастом. По словам авторов, результаты подтверждают, что когнитивные способности можно тренировать и поддерживать на протяжении всей жизни, а небольшие ежедневные изменения образа жизни способны заметно влиять на работу мозга.

Ранее стало известно, что снижение объема жира на животе может замедлять старение мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Здание в российском городе решили прикрыть Сталиным

    Военкор призвал нанести превентивные удары возмездия по центру Киева

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok