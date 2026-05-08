Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 8 мая 2026Россия

Украину поймали на лжи по поводу ударов в тыл России

Рогозин: ВСУ выдали за удар по тыловым объектам России видео с пустыми зданиями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт «Мадьяр» Броуди и его приближенные выдали за удар по российским тыловым объектам видео с атакой на пустые здания. Об этом заявил российский сенатор Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«Сразу хочу сказать, что противник ударил по пустующим зданиям, пострадавших среди бойцов ЦСН "Барс-Сармат" нет», — подчеркнул сенатор, командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат».

Согласно украинскому докладу, удар был нанесен по одной из «самых опасных» беспилотных структур российской армии в глубь территорий Запорожской области на побережье Азовского моря. Противник предположил, что ему удалось поразить пункт временной дислокации, а также мастерские, в которых производились и оснащались БПЛА, РСЗО и средства РЭБ.

Ранее в словах президента республики Владимира Зеленского увидели разоблачение лжи украинских спецслужб. Они утверждали, что морские дроны являются полностью отечественной разработкой и инновационным оружием, не имеющим аналогов в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

    Любителей БДСМ предупредили об опасных для здоровья последствиях

    Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

    Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

    Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

    В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

    В России высказались о налаживании отношений с США

    Назван самый подешевевший за месяц продукт

    Общительным людям предрекли долгую жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok