Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

Бывший музыкант группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов ушел из жизни

Известный перкуссионист и барабанщик группы «Квартал», также известный по выступлениям в составе «Машины времени», Николай Ксенофонтов ушел из жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телерадиокомпанию «Ника».

Артиста не стало в возрасте 66 лет, он долгое время боролся с последствиями болезни сердца. «Ксенофонтов перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь, но недуг взял свое», — рассказал собеседник издания.

За время своей музыкальной карьеры Ксенофонтов успел поработать также с коллективами «Сплин», «Несчастный случай» и другими знаковыми группами.

