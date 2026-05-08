17:50, 8 мая 2026Культура

Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

Бывший музыкант группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Известный перкуссионист и барабанщик группы «Квартал», также известный по выступлениям в составе «Машины времени», Николай Ксенофонтов ушел из жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телерадиокомпанию «Ника».

Артиста не стало в возрасте 66 лет, он долгое время боролся с последствиями болезни сердца. «Ксенофонтов перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь, но недуг взял свое», — рассказал собеседник издания.

За время своей музыкальной карьеры Ксенофонтов успел поработать также с коллективами «Сплин», «Несчастный случай» и другими знаковыми группами.

Ранее стало известно, что певец и музыкант Юрий Жучков, известный по выступления в составе культовой рок-группы «Земляне», ушел из жизни.

