Слишком долгую установку обновлений Windows объяснили

Специалисты компании Microsoft объяснили, почему в некоторых случаях установка обновлений Windows 11 может затянуться. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей, которые заметили, что установка последнего обновления операционной системы (ОС) затянулась на десятки минут. При этом обычно этот процесс занимает всего несколько минут. В Microsoft объяснили, что проблема может быть связана с ошибкой во время установки.
По словам инженеров, раньше Windows, если сталкивалась с неполадками во время установки апдейтов, перезагружалась и вылетала на рабочий стол с ошибкой. С недавнего времени ОС начала пытаться восстановиться от сбоя и продолжить установку обновления. С этим и связано увеличение времени на установку апдейта.
«Ваше устройство будет автоматически пытаться восстановиться после сбоев установки в режиме реального времени, из-за чего некоторые обновления могут занять больше времени», — заметили в корпорации. В Microsoft подытожили, что из-за новой функции вероятность успешной установки обновлений стала выше.
В начале мая в Microsoft рассказали, что многочисленная перезагрузка Windows 11 после установки обновления является нормальным. В фирме отметили, что ОС может перезагрузиться несколько раз, устанавливая сертификат Secure Boot.