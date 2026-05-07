Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:12, 7 мая 2026Наука и техника

Microsoft объяснила причину загадочных перезагрузок Windows

Microsoft: Windows 11 может перезагрузиться из-за установки новых сертификатов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

В Microsoft рассказали, что многочисленные перезагрузки Windows 11 после установки обновления является нормальными. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание, что после апрельского обновления Windows их компьютеры несколько раз перезагрузились перед тем, как завершить установку апдейта. С такой же особенностью столкнулись читатели портала. Позже авторы обнаружили справку Microsoft, в которой компания объяснила причину загадочных перезагрузок.

В обновленном документе поддержки на сайте IT-гиганта уточняется, что ограниченное число компьютеров может перезагрузиться два-три раза или больше после установки обновления. Это связано с обновлением сертификата безопасности Secure Boot 2023. В Microsoft подчеркнули, что пользователям не стоит волноваться по этому поводу.

В материале говорится, что новые сертификаты Secure Boot 2023 заменят собой более старые Secure Boot 2011, которые истекут в 2026-м. В компании пояснили, что пользоваться Windows без актуальных сертификатов небезопасно.

Ранее специалисты XDA назвали восстановление ОС лучшей альтернативой сброса настроек Windows. Также они рассказали, что пользователи могут попробовать удалить последнее обновление системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это Сталин». ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

    АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера Lada Azimut

    Развеян популярный миф о пиве и спорте

    Названы проблемы китайского кроссовера Exeed

    Девушка сняла мужчину голым на видео и обвинила его в сексуальных домогательствах

    В России захотели отменить плату за парковку для двух машин для некоторых водителей

    Россиянам посоветовали начать инвестировать с 10 тысяч рублей

    Девушка разрыдалась и сбежала из дома после одной фразы пятилетнего племянника

    В США назвали причину «огромного давления» на Зеленского

    Украинский дрон сбили шапкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok