Ушедший из России производитель шин объявил о массовых увольнениях

Германский производитель шин и автозапчастей Continental уволит 3 тысячи человек

Германская компания Continental намерена начать массовые увольнения. Об этом объявили в пресс-службе ушедшего из России производителя шин и автозапчастей.

Сокращения пройдут в филиалах дочерней компании ContiTech, которая объединяет промышленные продукты и решения Continental для клиентов из различных отраслей. В общей сложности они затронут три тысячи человек по всему миру, из которых более половины (1,6 тысячи) трудятся в Германии. Причиной стала необходимость урезать расходы — поэтому часть функционала уволенных сотрудников перенесут в «страны с конкурентными затратами».

«ContiTech планирует добиться ежегодной экономии в размере 150 миллионов евро, начиная с 2028 года. В свете сохраняющейся слабой рыночной конъюнктуры данные меры призваны укрепить долгосрочную конкурентоспособность компании», — заявили источники.

ContiTech обещает сокращенным поддержку в поиске работы в компании и у других работодателей. Основное внимание при корректировке численности персонала будет уделено административным функциям в рамках бизнес-подразделений и секторов компании.

Осенью 2025 года руководство Volvo Cars решило уволить порядка тысячи сотрудников ради сокращения операционных расходов. Решение приняли в ситуации затяжного падения спроса на ключевых рынках сбыта. По итогам III квартала продажи автомобилей Volvo упали на семь процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.