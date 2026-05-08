03:45, 8 мая 2026

В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну БПЛА

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Madara Lielpetere / Reuters

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии не стали сбивать обнаруженные в районе города Резекне дроны из-за несоблюдения критериев безопасности. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис, сообщает Delfi.

По его словам, при принятии решения министерство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданского населения и инфраструктуры. Он добавил, что радарами были зафиксированы воздушные цели, но их немедленное уничтожение оказалось невозможным.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.

