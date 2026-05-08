14:16, 8 мая 2026Россия

В Москве ритуальщики отказались хоронить 97-летнюю труженицу тыла в семейной могиле

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Москве ритуальщики отказали родственникам 97-летней женщины в ее захоронении в семейной могиле. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, труженицы тыла и ветерана труда Евгении Шипиловой не стало 13 апреля. Погребение пенсионерки планировали провести на Головинском кладбище, где в семейной могиле покоится прах ее сына. Родные женщины утверждают, что участок принадлежит им с 1953 года. Несмотря на это, они получили от ГБУ «Ритуал» отказ. Однако, по словам внука россиянки, в учреждении не смогли предоставить никакой четкой информации о причине, заявив об отсутствии неких данных и предложив идти в суд.

В семье Шипиловой подчеркнули, что подали все необходимые документы еще 15 апреля, а родственное подзахоронение разрешено законом. Родственники ветерана отметили, что проблемы начались после инвентаризации захоронений. «Отсутствие у них базы данных — это целиком и полностью их проблема. Но расплачиваться за чужую халатность приходится нам — людям, которые просто хотят достойно похоронить своего близкого», — сказал внук пенсионерки журналистам.

Он добавил, что узнал о десятках похожих дел в отношении ГБУ «Ритуал». Истцы также жалуются на отказы в подзахоронении по аналогичным причинам. Семья труженицы тыла назвала ситуацию особенно циничной из-за того, что все происходит накануне годовщины Дня Победы.

Ранее в Волгограде отец участника специальной операции отказался хоронить сына. Мужчину смутила странная, по его мнению, причина смерти указанной в сопровождающем тело документе. Согласна этим данным, военнослужащий не выжил из-за атеросклеротической болезни сердца.

