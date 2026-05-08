18:52, 8 мая 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались о судьбе Умерова из-за «пленок Миндича»

Подоляк: Умеров не будет уволен из-за слива «пленок Миндича»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров. Фото: Cecile Mantovani / Reuters

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова не будут увольнять из-за публикаций «пленок Миндича». Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «Страна.ua».

«Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации транскрипций, как вы говорите, ну это немного будет странно для системы управления», — заявил Подоляк.

По его словам, реакция офиса на скандал до непосредственного судебного решения якобы будет рассматриваться как прямое вмешательство в правоохранительный процесс.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

