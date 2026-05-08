В подполье сообщили о взрыве в Одессе без обстрела

Лебедев: В Одессе произошел сильный взрыв без обстрелов

В районе порта в Одессе произошел сильный взрыв, при этом ударов по городу не наносили. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе не объявлялась воздушная тревога, а местные паблики ничего не говорили об ударах и обстрелах.

«Мы тут веселим Украину, в тысячный с чем-то раз, рассказывая, какие мы суровые. А суровая Украина и сама справляется с уничтожением военных мощностей», — написал Лебедев.

Ранее в Кремле высказались о действии перемирия на 9 Мая. Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что оно будет действовать 8 и 9 мая.