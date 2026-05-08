Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 8 мая 2026Россия

В России назвали последствия заражения не имеющим вакцины смертельным вирусом

Гинцбург: На восстановление после хантавируса может уйти до 6 месяцев
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На восстановление иммунитета после заболеванием хантавирусом может уйти до полугода. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, организм человека после того, как пациент переболеет, становится крайне восприимчивым к пневмококкам и стафилококкам.

«Лечение относительно недолгое, но тем не менее до 6 месяцев может иммунодефицитное состояние человека преследовать после перенесенной инфекции. Человек становится очень уязвимым не только к возбудителям бактериальных, в первую очередь, но и вирусных инфекций, с которыми раньше он справлялся легко», — пояснил он.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что на разработку вакцины от хантавируса в России может уйти около 1,5 года. По его словам, такие разработки не проводились, так как для них требуется существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке пока невелик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Фицо заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне

    Российский ученый оценил сенсационность рассекреченных файлов с НЛО

    Популярный препарат неожиданно оказался опасен для супербактерии

    Известный российский журналист признался в изменах

    Подростка уличили в надругательстве над ребенком в российском регионе

    Командиры бригады ВСУ ввели кастовую систему в подразделении

    Посол России заявил о разочаровании в Германии

    Россиянин вошел в число самых ценных игроков НХЛ

    Несостоявшегося российского диверсанта отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok