В России назвали последствия заражения не имеющим вакцины смертельным вирусом

Гинцбург: На восстановление после хантавируса может уйти до 6 месяцев

На восстановление иммунитета после заболеванием хантавирусом может уйти до полугода. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, организм человека после того, как пациент переболеет, становится крайне восприимчивым к пневмококкам и стафилококкам.

«Лечение относительно недолгое, но тем не менее до 6 месяцев может иммунодефицитное состояние человека преследовать после перенесенной инфекции. Человек становится очень уязвимым не только к возбудителям бактериальных, в первую очередь, но и вирусных инфекций, с которыми раньше он справлялся легко», — пояснил он.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что на разработку вакцины от хантавируса в России может уйти около 1,5 года. По его словам, такие разработки не проводились, так как для них требуется существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке пока невелик.