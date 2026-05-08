В России усомнились в жизнеспособности идей Зеленского

Политолог Блохин: Зеленский вряд ли предложит что-то новое

Глава Украины Владимир Зеленский вряд ли предложит что-то новое в послании, которое он передал президенту России Владимиру Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом изданию «Новости Mail.ru» заявил политолог Константин Блохин.

Эксперт считает, что Фицо занял свою роль в диалоге Европы с Россией после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

Если раньше венгерский премьер был неким мостиком между Россией и ЕС, то сейчас его роль выполняет Фицо. Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Блохин уверен, что в послании с большой вероятностью речь будет идти об очередных невыполнимых требованиях к России.

«Скорее всего, он будет транслировать некие переговорные идеи. Но насколько они жизнеспособны, я очень сомневаюсь», — подчеркнул политолог.

Также возможно, что Россия услышит от Зеленского требования по территориям и новые ультиматумы, заключил специалист.

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

По мнению политолога, заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, послание может исходить как от президента Украины, так и от представителей Европейского союза.