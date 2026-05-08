Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 8 мая 2026Бывший СССР

В России усомнились в жизнеспособности идей Зеленского

Политолог Блохин: Зеленский вряд ли предложит что-то новое
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский вряд ли предложит что-то новое в послании, которое он передал президенту России Владимиру Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом изданию «Новости Mail.ru» заявил политолог Константин Блохин.

Эксперт считает, что Фицо занял свою роль в диалоге Европы с Россией после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

Если раньше венгерский премьер был неким мостиком между Россией и ЕС, то сейчас его роль выполняет Фицо.

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Блохин уверен, что в послании с большой вероятностью речь будет идти об очередных невыполнимых требованиях к России.

«Скорее всего, он будет транслировать некие переговорные идеи. Но насколько они жизнеспособны, я очень сомневаюсь», — подчеркнул политолог.

Также возможно, что Россия услышит от Зеленского требования по территориям и новые ультиматумы, заключил специалист.

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

По мнению политолога, заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, послание может исходить как от президента Украины, так и от представителей Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    В Роспотребнадзоре оценили опасность не имеющего вакцины смертельного вируса для россиян

    США рассекретили документы об НЛО

    Российский авторынок поднялся в европейском рейтинге

    В России водителей обещают не наказывать за неоплату парковки в одном случае

    Долину обвинили в спекуляции на чувствах публики

    На Украине назвали причину острой нехватки ракет для ПВО

    Опубликованы данные о примененном при убийстве чемпиона России оружии

    В России высказались о поездке Зеленского на фронт

    Словенский философ Жижек попал на обложку Vogue

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok