Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 8 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

Политолог Жарихин: Послание Зеленского Кремлю может содержать мирные предложения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Послание, которое премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен передать Кремлю во время визита в Москву 9 мая, может исходить как от президента Украины Владимира Зеленского, так и от представителей Европейского союза, полагает политолог, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

«Это может быть послание от него (Зеленского, — прим. "Ленты.ру") с определенными мирными предложениями. Это может быть послание от представителей Европейского союза, которые в последнее время заговорили о необходимости восстановления отношений, проведении переговоров с Россией. Других версий у меня нет», — высказался политолог.

До этого министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. По его словам, словацкий премьер также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok