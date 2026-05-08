01:32, 8 мая 2026Мир

В США пожелали Украине «жестокой смерти» в одном случае

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Reuters

Если Киев атакует Москву в День Победы, то заслужит суровое наказание, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Я думаю, Украина сейчас стоит на пороге очень жестокой смерти — заслуженно жестокой смерти, (…) если она действительно запустит дроны против России 9 Мая», — сказал он. По словам аналитика, украинские власти упустили много возможностей урегулировать конфликт мирным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.

