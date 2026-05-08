В США сообщили об устранении препятствия для операции в Ормузском проливе

05:57, 8 мая 2026

WSJ: Саудовская Аравия и Кувейт убрали препятствия для операции «Проект Свобода»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, которые были введены после начала операции «Проект Свобода» Соединенных Штатов по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

Благодаря этому решению США смогут возобновить реализацию своей операции, так как оно устраняет препятствие для американского лидера Дональда Трампа, говорится в статье. По словам автора, в Пентагоне не исключают, что операцию возобновят уже на этой неделе.

Ранее стало известно, что операцию США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могли приостановить из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным американским политикам хотелось бы «додавить» Иран, однако глава Белого дома «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».

