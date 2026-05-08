09:02, 8 мая 2026Россия

В удаленном на 2000 километров от Украины регионе России школьников отправили в коридоры

В Пермском крае школьников отправили в коридоры из-за атаки беспилотников ВСУ
Майя Назарова

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В удаленном на 2000 километров от границы Пермском крае школьников отправили в коридоры из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, занятия в школах региона пришлось прервать из-за налета дронов. Детей отправили в коридоры и подвалы. На улицу учащихся не выпускают.

У второй смены занятия были отменены.

До этого губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что ВСУ нанесли удар по объектам промышленности. Он не стал раскрывать информацию о возможных разрушениях.

Накануне Пермский край также подвергся налету украинских дронов. Один из них атаковал крышу многоэтажки, другой — промышленное предприятие. Сообщалось об одном пострадавшем.

