Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:59, 8 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ заявили о продвижении армии России у ключевого для фронта города

Мучной: ВС России продолжают продвижение восточнее Ильиновки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение на считающемся ключевым константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, передает ZN.UA в Telegram.

По его словам, армия РФ наступает восточнее Ильиновки, а также у микрорайонов Солнечный и Семь ветров. Продвижение российских военных отмечается и на юге и востоке Константиновки.

«ВС РФ активно используют малые штурмовые группы, которые пытаются заходить через посадки, частный сектор и разрушенную застройку. В целом ситуация вокруг Константиновки постепенно усложняется из-за постоянного давления, работы авиации и дроновых экипажей», — добавил Мучной.

Ранее украинские аналитики предрекли ВСУ коллапс обороны в Константиновке. Уточнялось, что со стороны Предтечного российские войска дошли до Константиновки и заводят пехоту в южную часть города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас объяснила отказ Европы от празднования 9 Мая

    Соседов жестко высказался о зарабатывающих 9 Мая артистах

    Москвичам ответили на вопрос о переносящих лихорадку комарах

    Россиянин сдавал обломки украинских БПЛА на металлолом и разбогател

    ЕС раскрыл итоги расследования утечек информации в Россию

    Минобороны сообщило о продолжении атак ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Деталь на фото Папы Римского взорвала соцсети

    Су-30МК2 сопроводили китайские бомбардировщики

    Запрет на полеты на юг России отменили

    Центр Москвы перекроют

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok