В ВСУ заявили о продвижении армии России у ключевого для фронта города

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение на считающемся ключевым константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, передает ZN.UA в Telegram.

По его словам, армия РФ наступает восточнее Ильиновки, а также у микрорайонов Солнечный и Семь ветров. Продвижение российских военных отмечается и на юге и востоке Константиновки.

«ВС РФ активно используют малые штурмовые группы, которые пытаются заходить через посадки, частный сектор и разрушенную застройку. В целом ситуация вокруг Константиновки постепенно усложняется из-за постоянного давления, работы авиации и дроновых экипажей», — добавил Мучной.

Ранее украинские аналитики предрекли ВСУ коллапс обороны в Константиновке. Уточнялось, что со стороны Предтечного российские войска дошли до Константиновки и заводят пехоту в южную часть города.