Вероятность деэскалации конфликта на Украине после перемирия к Дню Победы оценили

Политолог Козюлин: Деэскалации на Украине после перемирия 9 Мая не стоит ждать

Деэскалации конфликта на Украине после перемирия к Дню Победы ждать не стоит. На это в комментарии «Ленте.ру» указал главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.

«Перемирие, скорее всего, будет носить фрагментарный и символический характер, но не станет шагом к деэскалации», — подчеркнул он.

По мнению политолога, перемирие к 9 Мая является скорее политическим жестом, а не реальным шагом к деэскалации конфликта. Кроме того, данные инициативы в действительности не подкрепляются полноценными механизмами контроля, а каждая из сторон считает их невыгодными с военной точки зрения.

Вадим Козюлин также рассказал о возможных действиях Вооруженных сил Украины на 9 Мая. По его мнению, полноценного соблюдения режима прекращения огня с их стороны, скорее всего, не будет.