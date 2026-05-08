14:49, 8 мая 2026Бывший СССР

Военкор призвал нанести превентивные удары возмездия по центру Киева

Военкор Котенок: Время нанести по центру Киева превентивные удары
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Чтобы разговоры об ударах по центрам принятия решений не выглядели только разговорами, пришло время нанести превентивные удары возмездия по центру Киева. К этому в Telegram призвал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Думаю, в эти часы наступает самое время для нанесения превентивных ударов возмездия по центру Киева, в том числе по пресловутым центрам принятия решений», — говорится в публикации.

Военкор добавил, что такое решение вызвало бы в российском обществе удивление и надежду.

Ранее в Киеве на фоне заявления Минобороны России о нарушении Украиной перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин, началась воздушная тревога. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет в период с полуночи, 8 мая.

