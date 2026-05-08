18:30, 8 мая 2026

Врач посоветовала домашние тесты для определения причины боли в руке

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yana_vinnikova / Shutterstock / Fotodom

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова рассказала, почему может возникать боль в руке. В разговоре с «Лентой.ру» она также посоветовала простые домашние тесты, которые помогут найти причину боли.

Чтобы выполнить первый тест, нужно медленно наклонить голову к больной руке и слегка надавить на макушку. Если боль начинает «стрелять» по руке, это может указывать на проблему в шейном отделе. В этом случае причиной боли в руке может быть радикулопатия — состояние, при котором нервный корешок сдавливается в шее из-за грыжи или изменений позвоночника, объяснила врач.

Для второго необходимо согнуть кисти под прямым углом, как при молитве, и удерживать их около минуты. Если появятся покалывание или онемение, это может говорить о карпальном туннельном синдроме. «Дискомфорт усиливается ночью. Пациенты нередко просыпаются и начинают встряхивать кисть — после этого становится легче», — добавила Суворинова.

Третий тест, который порекомендовала врач, подразумевает, что человеку нужно расправить плечи, поднять руки до уровня плеч и в течение нескольких минут сжимать и разжимать кулаки. Если рука быстро устает, немеет или появляется тяжесть, это может говорить о синдроме грудного выхода — состоянии, при котором нервы и сосуды между ключицей и ребром сдавливаются. Специалистка добавила, что при этом синдроме неприятные ощущения чаще возникают в мизинце, безымянном пальце и на внутренней части предплечья.

Эксперт подчеркнула, что домашние тесты помогают только предположить, почему возникает боль, но не заменяют обследование. Чтобы узнать точную причину, необходимо обратиться к врачу. При этом раннее обращение к неврологу помогает избежать осложнений и длительного лечения.

Ранее остеопат Аниша Джоши предупредила, что сидеть в позе нога на ногу может быть опасно. По ее словам, это вызывает асимметрию позвоночника и со временем может привести к дискомфорту.

