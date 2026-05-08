ВС России нашли способ защититься от украинских РЭБ

Боец Корней: ВС РФ используют специальные частоты для защиты от украинских РЭБ

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) ВС России используют специальные частоты для защиты от украинских средств радиолокационной борьбы (РЭБ) на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). За счет этого они почти не подвержены воздействию таких систем, об этом способе сообщил ТАСС оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка с позывным Корней.

«НРТК сделана таким способом, что использует специальные частоты, и не поддается под воздействие РЭБ, как со стороны противника, так и с нашей стороны», — обратил внимание военнослужащий.

По его словам, аппаратом легко управлять, все его действия программируются специалистами.

В апреле госкорпорация «Ростех» заявила, что холдинг «Росэл» начал государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защитят дроны от воздействия систем РЭБ.