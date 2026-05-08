Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:12, 8 мая 2026Бывший СССР

ВС России нашли способ защититься от украинских РЭБ

Боец Корней: ВС РФ используют специальные частоты для защиты от украинских РЭБ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) ВС России используют специальные частоты для защиты от украинских средств радиолокационной борьбы (РЭБ) на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). За счет этого они почти не подвержены воздействию таких систем, об этом способе сообщил ТАСС оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка с позывным Корней.

«НРТК сделана таким способом, что использует специальные частоты, и не поддается под воздействие РЭБ, как со стороны противника, так и с нашей стороны», — обратил внимание военнослужащий.

По его словам, аппаратом легко управлять, все его действия программируются специалистами.

В апреле госкорпорация «Ростех» заявила, что холдинг «Росэл» начал государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защитят дроны от воздействия систем РЭБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    В Приднестровье сделали заявление о давлении на миротворцев ВС России

    «Ангел» Victoria's Secret топлес послушала музыку и восхитила фанатов

    Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

    Любителей БДСМ предупредили об опасных для здоровья последствиях

    Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

    Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

    Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

    В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

    В России высказались о налаживании отношений с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok