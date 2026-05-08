Выявлена опасность скорого раскола Африканского континента

Nat Com: Восточная Африка находится на стадии активного раскола континента

Восточная Африка уже находится на стадии активного раскола континента, а земная кора в некоторых районах истончилась до критических значений. К такому выводу пришли геологи в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Ученые изучили Турканскую рифтовую зону в Кении — часть Восточно-Африканской рифтовой системы, где Африканская плита постепенно разделяется на две части. Анализ сейсмических данных показал, что толщина кристаллической коры вдоль разлома сократилась примерно до 13 километров, тогда как по краям она превышает 35 километров. По словам исследователей, это указывает на переход рифта в стадию «шейки» — критический этап перед окончательным расколом континента и образованием нового океана.

Авторы работы считают, что активная фаза ускоренного растяжения земной коры началась около 4 миллионов лет назад. Интересно, что именно этот период совпал с формированием богатых ископаемых слоев Восточной Африки, где позже были найдены многочисленные останки древних предков человека.

Исследователи подчеркивают, что процесс полного раскола займет еще миллионы лет. Однако обнаружение активной стадии истончения коры показывает, что Восточно-Африканская рифтовая система уже перешла важный геологический рубеж, после которого вероятность будущего разделения континента значительно возрастает.

