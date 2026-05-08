14:18, 8 мая 2026

Загадку найденных на юге России вытянутых черепов объяснили

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

В Акушинском районе Дагестана в конце февраля при расширении дороги были найдены черепа вытянутой формы. Их загадку объяснил aif.ru археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Института археологии РАН Владимир Коваль.

Он предположил, что необычные останки могли принадлежать представителям племени сарматов, проживавших на территории Кавказа. Историк Ислам Муртузалиев добавил, что сарматы — потомки ираноязычных кочевников, близких к скифам. Они господствовали в степях Восточной Европы, славились как искусные всадники и воины, оказавшие заметное влияние на историю Европы и Кавказа. А удлиненные черепа — не физическая аномалия, а проявление древней культурной нормы: такая форма формировалась искусственно с младенчества путем бинтования головы. Символика формы связывалась с идеями могущества и принадлежности к элите и могла играть сакральную роль. «Для сармата вытянутый череп был не уродством, а достоинством, знаком высокого происхождения», — уточняет ученый.

Местные чиновники, не желая затягивать процесс строительства дороги, как утверждается, хотели захоронить находку, но жители все-таки обратились в Институт археологии РАН и республиканский центр охраны памятников истории. Именно это спасло редкие находки от безвозвратной утраты. «Если при строительных или дорожных работах находят древние кости, предметы или погребения, необходимо сразу сообщить археологам или в органы охраны памятников», — напомнил Коваль.

Ранее в США подруги случайно наткнулись на побережье Калифорнии на огромный череп неизвестного происхождения.

