Захарова упрекнула Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

Захарова осудила Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что Канада укрывает гитлеровских пособников и пытается оправдать украинского нациста Ярослава Гунько — бывшего солдата дивизии СС «Галичина».

Дипломат подчеркнула, что любое цивилизованное общество «должно порицать действия карателей и палачей», однако в Канаде наблюдается противоположная тенденция.

«Мы видим ровно противоположное в Канаде, когда обществу начинают буквально навязывать постановку вопроса: а может быть, это все-таки не так ужасно или плохо?» — сказала Захарова.

Она отметила, что семья 100-летнего Ярослава Гунько, проживающего в канадском городе Норт-Бей, буквально бьется за сохранение его имени в названиях фондов при учебных заведениях, а не за осуждение его преступлений.

Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал отказ Канады выдать Гунько укрывательством нацистского преступника и реабилитацией нацизма. Он отметил, что это является осознанной позицией канадских властей.