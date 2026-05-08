19:26, 8 мая 2026

Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

Юрист Хаминский заявил, что ограничений по числу изменений завещания нет
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Ошибки в завещании могут оказаться критичными, а это приведет к тому, что волю наследодателя не удастся исполнить. Об этом RT заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Обязательными реквизитами завещания являются Ф. И. О. наследодателя, дата и место составления, подпись завещателя, четкое указание наследников и имущества, а также нотариальное удостоверение

Иногда допускается составление завещания без участия нотариуса, но лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Также должны соблюдаться специальные правила. А если документ подписал другой человек по просьбе завещателя, это тоже должно быть указано в тексте.

«Ничтожным завещание считается тогда, когда оно изначально не имеет юридической силы. Например, если отсутствует нотариальное удостоверение, нет подписи наследодателя, документ составлен недееспособным лицом», — подчеркнул эксперт.

Юрист отметил, что оспоримым завещание может стать в случае появления сомнений в свободе воли наследодателя, например, могло иметь место давление родственников, тяжелое состояние здоровья, введение в заблуждение, психическое расстройство. Это не делает документ недействительным автоматически, однако его можно будет оспорить в суде.

Завещание на соответствие требованиям закона проверяет нотариус, который удостоверяет личность, дееспособность подписывающего и правильность оформления.

Менять завещание можно любое количество раз, но юридическая сила будет только у последнего документа.

Завещатель имеет право изменять или отменять завещание в любое время, не спрашивая согласия и не объясняя причин, при этом тайна завещания сохраняется, а прежние наследники узнают об изменениях только после открытия наследства

Ранее россиянам рассказали о возможности не платить налог с продажи жилья.

