20:55, 8 мая 2026

Названы три признака хорошего розжига для мангала

В Роскачестве посоветовали не покупать розжиг с ацетоном и растворителями
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во время шашлычного сезона необходимо помнить, как выбирать качественное средство для розжига, которое не испортит шашлык, а вместе с ним и ваш отдых. Роскачество назвало три признака хорошего розжига для мангала, пишет Life.ru.

Первый признак — это безопасный состав. Так, безвредные средства производятся на основе парафинов или вазелинового масла.Они не пахнут химикатами, не выделяют черную копоть при горении и не портят вкус еды.

Вторым признаком подходящего розжига является отсутствие пометки «нефтяной растворитель», «ацетон» или «бензин». Такие жидкости могут быть пожароопасны, а при горении образуют вредные соединения и травят отдыхающих.

Третий признак качественной жидкости для разжигания огня — ее высокая стоимость. Качественное средство обычно стоит недешево.

При этом в Роскачестве назвали главное правило при использовании любого средства: нельзя доливать жидкость в уже горящий или тлеющий мангал, поскольку можно получить серьезные ожоги.

«Угли нужно сложить горкой, пропитать их небольшим количеством розжига (не поливая сверху), подождать 30-40 секунд для пропитки и только потом поджигать», — говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о наказании за жарку шашлыка.

