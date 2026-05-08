Бывший СССР
13:32, 8 мая 2026

Зеленский раскрыл детали дальнейших переговоров с США

Зеленский: Украина ждет визита делегации США в конце весны или начале лета
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Украина согласовывает с администрацией президента США Дональда Трампа сроки новых переговоров и ждет его спецпредставителей в конце весны или начале лета. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Согласуем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны — летом. Надеемся, что в этот раз выйдет реализовать запланированное и активизировать дипломатию», — написал политик.

Зеленский добавил, что Украина также обсуждает с США вопросы обменными военнопленных и решает гуманитарные задачи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов проводить переговоры со всеми, включая представителей Европейского союза (ЕС). При этом представитель Кремля указал на то, что российская сторона не будет инициировать такие контакты, после того как европейцы заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве.

