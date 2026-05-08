Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannsen / Reuters

Президент Украины Зеленский сделал заявление по случаю Дня Победы, указав на вклад республики в борьбу с нацизмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века — войны, после которой должен быть только настоящий мир», — написал политик.

При этом Зеленский также добавил, что с нацизмом боролись «миллионы украинцев в составе разных армий государств Антигитлеровской коалиции». О каких конкретно странах и о вкладе Советского Союза в разгром Германии политик ничего не сказал. Он также добавил, что Украина понесла большие потери в ходе Второй мировой войны.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице 7 мая. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года. По словам главы города, с полуночи 8 мая было сбито еще 26 дронов.

