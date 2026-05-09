16:30, 9 мая 2026

Американский боец ММА рассказал об отношении ко Дню Победы

Владислав Уткин
Американский боец ММА Джефф Монсон рассказал об отношении ко Дню Победы. Его слова приводит РИА Новости.

«9 Мая — самый большой праздник в России и во всем мире. В этот день мы чтим память о том, как Советский Союз спас мир от фашизма. 27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая весь мир от фашизма, поэтому мы никогда не забудем этот день», — сказал Монсон.

Также боец и депутат Курултая Республики Башкортостан рассказал, как он однажды побывал на военном параде на Красной площади. «Однажды я был на Красной площади в качестве гостя, наблюдал за прекрасным парадом, за танками и ракетами, за военными, проходящими маршем. Это была прекрасная церемония, которая символизировала победу», — отметил Монсон.

Ранее Монсон сравнил уровень жизни в России и США. «Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, я был очень обеспечен финансово», — заявил Монсон.

