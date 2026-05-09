Бывший чемпион UFC сделал ставку на бой Чимаева с американцем

Бывший чемпион UFC Усман поставил на Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман в эфире YouTube‑шоу Pound4Pound поделился прогнозом на главный бой турнира UFC 328 в Нью‑Джерси между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

Несмотря на уверенность в победе действующего чемпиона, спортсмен решил поставить небольшую сумму на американского претендента ради выгодного коэффициента. Сумма ставки составила 250 долларов (18,5 тысячи рублей).

Главный бой вечера за чемпионский титул состоится в ночь на 10 мая. Он начнется около 06:25 по московскому времени.

В августе 2025 года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Чимаев выиграл 9 из 9 поединков в UFC. На счету Стрикленда 30 побед и 7 поражений.