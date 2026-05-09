CNN заявил об участии лидера Ирана в разработке стратегии переговоров с США

CNN: Лидер Ирана Хаменеи участвует в разработке стратегии переговоров с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в разработке стратегии по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, спецслужбы США не знают, где находится иранский лидер. Также дело осложняется тем, что он не пользуется электронными средствами для связи.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении американских спецслужб, Хаменеи задействован в формировании переговорной стратегии страны, направленной на дипломатическое урегулирование военного конфликта. При этом характер и степень его участия в процессе не раскрываются. Источник, близкий к телекомпании, ссылаясь на данные разведки, отмечает эпизодическую вовлеченность Хаменеи в принятие решений.

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил войскам и кораблям США клaдбищeм.