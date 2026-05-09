02:30, 9 мая 2026Интернет и СМИ

Politico: Европейские лидеры устали от резкого тона и нотаций Зеленского
Марина Совина
Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Европейские лидеры устали от резкого тона и нотаций президента Украины Владимира Зеленского, об этом пишет газета Politico.

«Европа устает от нотаций Зеленского. Он стал охотнее читать лекции европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на более резкий и повелительный тон в общении с союзниками», — отметил высокопоставленный украинский экс-дипломат в беседе с изданием. Он добавил, что подобная риторика вызывает раздражение и напряженность в отношениях между Киевом и союзниками.

Газета отмечает, что на саммите Евросоюза на Кипре украинский лидер подвергся критике со стороны других политиков из-за его ожиданий относительно ускоренного вступления Украины в ЕС. Авторы материала указали, что Зеленский рискует оттолкнуть от себя партнеров, на которых Киев полагается в вопросе поставок вооружений, дипломатической и финансовой поддержки.

В отношениях с США президент Украины близок к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа, добавил один из бывших советников Зеленского. По его словам, пока Вашингтон продолжает продавать Германии ракеты для комплексов Patriot с их последующей поставкой украинским военным, Киев устраивает такая ситуация.

Также собеседник издания пояснил, что риторика Зеленского ужесточилась на фоне раскола между Штатами и Евросоюзом. Кроме того, этому способствовало заключение контрактов на поставки беспилотников в страны Персидского залива. Украинские власти могут использовать эти соглашения в качестве рычага давления, чтобы заручиться поддержкой этих государств. Это только усилило резкость в отношениях с европейскими союзниками.

Ранее стало известно, что только 28 процентов украинцев видят Владимира Зеленского президентом Украины после окончания конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

