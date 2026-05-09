09:36, 9 мая 2026

Голевой пас россиянина помог Вегасу обыграть Анахайм в плей-офф НХЛ

Владислав Уткин
Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Голевой пас российского нападающего Павла Дорофеева помог «Вегас Голден Найтс» обыграть «Анахайм Дакс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дорофеев сделал результативную комбинацию на Митча Марнера в третьей голевой комбинации «рыцарей». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний россиянин провел девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал два ассиста.

Благодаря выездной победе со счетом 6:2, хоккеисты «Вегаса» повели в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» со счетом 2:1. Четвертая игра в этом противостоянии запланирована в ночь на 11 мая. Начало в 04:30 по московскому времени.

Ранее сборная Украины гарантировала себе участие в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею. Украинцы сыграют на турнире 2027 года. В последний раз их команда была там представлена на ЧМ-2007, который проходил в Москве и Мытищах.

