Голевой пас россиянина помог Вегасу обыграть Анахайм в плей-офф НХЛ

Пас Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Анахайм» в плей-офф НХЛ со счетом 6:2

Голевой пас российского нападающего Павла Дорофеева помог «Вегас Голден Найтс» обыграть «Анахайм Дакс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дорофеев сделал результативную комбинацию на Митча Марнера в третьей голевой комбинации «рыцарей». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний россиянин провел девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал два ассиста.

Благодаря выездной победе со счетом 6:2, хоккеисты «Вегаса» повели в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» со счетом 2:1. Четвертая игра в этом противостоянии запланирована в ночь на 11 мая. Начало в 04:30 по московскому времени.

Ранее сборная Украины гарантировала себе участие в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею. Украинцы сыграют на турнире 2027 года. В последний раз их команда была там представлена на ЧМ-2007, который проходил в Москве и Мытищах.