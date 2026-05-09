Косачев: Сейчас нет самостоятельного «киевского режима», есть марионетки Европы

Cамостоятельного «киевского режима», как и «сильной Германии» во времена Великой Отечественной войны не существует. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

Как отметил политик, история циклична. «Есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы. Не "украинские ракеты что-то поразили", а "французские ракеты с американским целеопределением под руководством британских инструкторов"», — уточнил он.

Как подчеркнул Косачев, «с украинской территории, нельзя сказать, что они совсем не при делах». Сенатор назвал Украину марионеткой Европы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа возрождает теорию и практику нацизма на Украине, а также накачивает ее оружием, и в этом процессе участвуют Великобритания, Германия, Франция и страны Прибалтики.

