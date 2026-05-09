13:17, 9 мая 2026Спорт

Медведев не вышел на игру и попал в третий круг турнира Masters в Риме

Владислав Уткин
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не вышел на игру и попал в третий круг турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга Медведев должен был выйти на корт против чеха Томаша Махача. Однако за час до начала поединка стало известно, что соперник россиянина не сможет сыграть, так как заболел.

Таким образом, Медведев без борьбы попал в третий круг турнира. Там он сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Пабло Льямас Руис (Испания).

Ранее Медведев сломал ракетку во время тренировки в Риме. В апреле его уже оштрафовали за подобный проступок на шесть тысяч евро.

