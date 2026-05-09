Теннисист Медведев попал в 3-й круг турнира Masters в Риме, его соперник заболел

Российский теннисист Даниил Медведев не вышел на игру и попал в третий круг турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга Медведев должен был выйти на корт против чеха Томаша Махача. Однако за час до начала поединка стало известно, что соперник россиянина не сможет сыграть, так как заболел.

Таким образом, Медведев без борьбы попал в третий круг турнира. Там он сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Пабло Льямас Руис (Испания).

Ранее Медведев сломал ракетку во время тренировки в Риме. В апреле его уже оштрафовали за подобный проступок на шесть тысяч евро.