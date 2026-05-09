Минтранс заявил о выполнении расписания полетов на юге России

21:07, 9 мая 2026

Минтранс: Заявленное на 9 мая расписание полетов на Юге России выполняется
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Заявленное на субботу, 9 мая, расписание полетов на Юге России выполняется полностью. Об этом заявил Минтранс в Telegram.

«Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний в/из аэропортов Юга России с начала суток, 9 мая», — говорится в сообщении.

Авиакомпании обеспечили перевозку более 43 тысяч пассажиров. Ведомство добавило, что часть международных рейсов российских перевозчиков снова выполняют через Ростовскую зону управления воздушным движением.

Отмечается, что сейчас авиакомпании совместно с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на воскресенье.

Ранее министерство сообщило, что полеты из аэропортов Ростовской зоны проходят в штатном режиме. С начала суток до полудня выполнили более ста рейсов.

8 мая стало известно, что 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских дронов на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

