Минтранс заявил о выполнении расписания полетов на юге России

Минтранс: Заявленное на 9 мая расписание полетов на Юге России выполняется

Заявленное на субботу, 9 мая, расписание полетов на Юге России выполняется полностью. Об этом заявил Минтранс в Telegram.

«Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний в/из аэропортов Юга России с начала суток, 9 мая», — говорится в сообщении.

Авиакомпании обеспечили перевозку более 43 тысяч пассажиров. Ведомство добавило, что часть международных рейсов российских перевозчиков снова выполняют через Ростовскую зону управления воздушным движением.

Отмечается, что сейчас авиакомпании совместно с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на воскресенье.

Ранее министерство сообщило, что полеты из аэропортов Ростовской зоны проходят в штатном режиме. С начала суток до полудня выполнили более ста рейсов.

8 мая стало известно, что 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских дронов на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.