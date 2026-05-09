15:14, 9 мая 2026

На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин сделал серьезное предупреждение Западу во время парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Daily Express.

«Владимир Путин направил миру серьезное предупреждение, не теряя времени и бросая вызов [президенту США] Дональду Трампу», — предположили авторы издания.

Журналисты Daily Express назвали сенсационной речь Путина во время парада Победы. Издание отметило слова российского лидера о противостоянии Вооруженных сил России и поддерживаемой Организацией Североатлантического договора (НАТО) «агрессивной силы», а также о значимости подвига героев Великой Отечественной войны для участников специальной военной операции.

Ранее Путин выступил с обвинением в адрес Европейского союза и НАТО. По словам российского лидера, организации навязывают Словакии конфронтацию с Россией.

