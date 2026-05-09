Парад Победы возглавил новый командующий

Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:30, 9 мая 2026Россия

Главком Сухопутных войск Мордвичев впервые стал командующим парадом Победы
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: ТАСС

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России, Герой России, генерал-полковник Андрей Мордвичев впервые стал командующим парадом Победы на Красной площади. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

Главком Сухопутных войск появился на Красной площади вместе с министром обороны России Андреем Белоусовым. Глава Минобороны поприветствовал принимающие участие в параде расчеты подразделений ВС России и доложил президенту России Владимиру Путину о готовности расчетов для участия в параде Победы.

Мордвичев был назначен на пост главнокомандующего Сухопутных войск ВС России в мае 2025 года. На этом посту он сменил генерала армии Олега Салюкова, назначенного 15 мая на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался о предстоящем параде Победы и предположил, что парад пройдет отлично.

