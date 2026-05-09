Путин назвал сходство России и партнеров

12:31, 9 мая 2026Россия

Путин: Россию и партнеров объединяет отношение к общей истории
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и стремление беречь память о героях Великой Отечественной войны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества», — подчеркнул глава государства.

По словам политика, Россия и дружественные ей страны также несут схожую ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной и о Второй мировой войнах.

Ранее Путин заявил, что многополярный мир, который находится на стадии формирования, должен опираться на нормы устава ООН.

