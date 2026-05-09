Путин рассказал о «достойных словах» Трампа о Дне Победы

Путин: Трамп в последнем разговоре достойно говорил о Дне Победы

Президент США Дональд Трамп очень достойно говорил о Дне Победы. О его словах в ходе пресс-конференции рассказал российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В ходе последнего телефонного разговора с господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», — сказал он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США на протяжении двух дней вели переговоры по перемирию в честь празднования Дня Победы. По итогам Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.