19:34, 9 мая 2026

Российского туриста спасли в горах Гватемалы

Геннадий Сходненский
Вулкан Фуэго. Фото: Aldo Nicolai / Reuters

Спасательные службы нашли 24-летнего туриста из России в горах Гватемалы. Мужчина заблудился, сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин отправился в поход на вулкан Фуэго, а затем решил покорить Акатенанго, который позволяет с безопасного расстояния смотреть на «вулкан огня», извергающийся каждые 15 минут. Турист выбрал неверный маршрут и потерялся посреди леса без еды и воды.

Он позвонил в службу спасения и сообщил, что заблудился. Через 3,5 часа прибыли спасатели, которые оказали помощь россиянину и отвезли его в отель.

Ранее в мае житель Филиппин снял на видео свое бегство от извергающегося вулкана Майон.

В том же месяце Управление по развитию туризма города Санья сообщило, что двое россиян спасли утопающего на китайском курорте Хайнань. Мужчины удостоились награды «Лучший турист-2026».

