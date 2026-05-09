Российского туриста спасли в горах Гватемалы

24-летнего туриста из России спасли в горах Гватемалы

Спасательные службы нашли 24-летнего туриста из России в горах Гватемалы. Мужчина заблудился, сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин отправился в поход на вулкан Фуэго, а затем решил покорить Акатенанго, который позволяет с безопасного расстояния смотреть на «вулкан огня», извергающийся каждые 15 минут. Турист выбрал неверный маршрут и потерялся посреди леса без еды и воды.

Он позвонил в службу спасения и сообщил, что заблудился. Через 3,5 часа прибыли спасатели, которые оказали помощь россиянину и отвезли его в отель.

