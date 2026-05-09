ТАСС: Украинские военные заразились СПИДом в госпитале в Сумах

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заразились СПИДом в военном госпитале в Сумах. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что в госпитале в указанном городе Сумской области из-за антисанитарных условий у раненых украинских военных развиваются инфекционные заболевания.

«Важно отметить, что сегодня известны случаи заражения СПИДом при переливании крови ранее здоровым солдатам ВСУ», — уточняется в публикации.

Ранее в Верховной Раде заявили, что за прошедший год нехватка личного состава в украинской армии резко усугубилась.

