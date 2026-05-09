06:13, 9 мая 2026

Трамп сообщил об активном изучении хантавируса

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты активно изучают хантавирус. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он не так легко передается», — отметил политик.

Трамп добавил, что ученые знают об особенностях вируса и давно с ним раюотают. Глава Белого дома также указал, что по сравнению с коронавирусом, хантавирусом не так легко заразиться от другого человека.

Ранее фармацевт Торрун Говинд заявил, что вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане не перерастет в новую пандемию, хотя сама инфекция остается крайне опасной.

