Трамп прокомментировал сроки проведения обмена пленными между Россией и Украиной

Трамп заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной состоится практически сразу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится «практически сразу». Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами он прокомментировал сроки проведения обмена пленными. «Передача произойдет практически сразу», — указал политик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного Трампом перемирия.

Стороны договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.