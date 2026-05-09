В Британии сделали неожиданное заявление о перемирии по случаю Дня Победы

Фергюсон: Перемирие по случаю Дня Победы может стать шагом к урегулированию

Перемирие между Россией и Украиной по случаю Дня Победы может стать первым шагом к урегулированию конфликта. Об этом заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.

«После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов долларов военной помощи Украине и огромного числа жертв это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны», — заявил Фергюсон.

По словам политика, объявление перемирия указывает на «первый реальный шаг к прекращению войны». Он также обратил внимание на огромное символическое значение Дня Победы для России и добавил, что это делает любые усилия по деэскалации в этот период геополитически важными.

8 мая стало известно, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии — с 9 по 11 мая.