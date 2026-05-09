Россия
16:46, 9 мая 2026Россия

В Чечне шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в Чечне. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, передает ТАСС.

«Сегодня предотвращена очередная террористическая атака киевского режима, направившего пять беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру Чеченской Республики», — заявил Дудаев.

Повреждены три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Два беспилотника рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и селе Белгатой, уточнил чиновник.

По его информации, пострадали шесть мирных жителей. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Беспилотники были сбиты мобильными группами противовоздушной обороны. Начаты восстановительные работы.

Ранее стало известно, что пять мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в населенном пункте Разумное в Белгородской области.

