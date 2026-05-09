05:41, 9 мая 2026Мир

В Италии призвали европейских лидеров последовать примеру Фицо и приехать в Москву

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Европейским лидерам стоило последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и прилететь в Москву на День Победы. С такой точкой зрения выступил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.

«Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории», — написал аналитик.

Он также подчеркнул, что Фицо не стал обращать внимание на угрозы Брюсселя, и это правильное решение. Саламоне добавил, что позиция словацкого премьера сильно отличается от политики властей Италии, которые предпочитают переписывать историю в угоду антироссийским настроениям Брюсселя.

Эксперт отметил, что нельзя забывать историю, так как те, кто ее забывают, ставят под удар свое будущее.

Фицо прилетел в Москву накануне Дня Победы, 8 мая.

