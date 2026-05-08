В кабмине ФРГ уклонились от ответа на вопрос об освободителях Европы от нацизма

Представитель кабмина ФРГ не ответил на вопрос, кто освободил Европу от нацизма

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер не стал прямо отвечать на вопрос, кто освободил Европу от нацизма. На это обратил внимание ТАСС.

В ходе брифинга журналисты обратились к Майеру с вопросом о том, специально ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц не стал упоминать освободителей в своем комментарии по случаю годовщины капитуляции фашистской Германии. «Возможно, это также связано с ограничением количества символов в X, я в этом случае не знаю», — ответил Майер.

Затем он подчеркнул, что Мерцу было важно опубликовать пост, так как «это очень важный день», освободивший Германию от террора. Тогда представителя правительства прямо спросили, «кто является освободителем». Отвечая на это, он заявил, что «это исторически четко задокументировано».

Ранее Мерц поздравил сограждан с 81-й годовщиной освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающий вклад Советского Союза в победу.