14:26, 9 мая 2026

В Кремле заявили об активизации контактов России и США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Контакты России и США активизировались на фоне угроз со стороны Украины и ответных предупреждений в адрес Киева. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», — подчеркнул помощник российского лидера.

Ранее Ушаков заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о якобы «позволении» провести парад Победы в Москве является цирком и клоунадой.

8 мая Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии.

