14:16, 9 мая 2026Мир

В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

Виктория Кондратьева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Указ президента Украины Владимира Зеленского о якобы «позволении» провести парад Победы в Москве является цирком и клоунадой. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», — подчеркнул Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что существуют «и другие короткие слова», чтобы описать изданный Зеленским указ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России не требуется ничье разрешение, для того чтобы провести парад Победы.

